Nieuwe thuisnederlaag knaagt bij Verhulst: "Niet alleen bij ons, maar ook bij de supporters"

"We hebben hier nooit aanspraak gemaakt op winst of zelfs een doelpunt. Zelfs als we achter staan, gaan we er niet echt naar op zoek", zucht de doelman.

Ons probleem is dat we het verschil niet kunnen makenDeel deze quote: Daknam, een gemakkelijk inneembare vesting Lokeren is de slechtste thuisploeg van de competitie met amper één winst in acht wedstrijden op Daknam. "Thuis weer verliezen en met 0-3… Dat knaagt wel. Niet alleen bij ons, maar ook bij de supporters." In plaats van aansluiten bij play-off 1 is het nu meer naar beneden kijken voor de Tricolores. "Goh ja, maar het zit allemaal zo kort op elkaar", relativeert Verhulst. "Zeker de thuiswedstrijden moeten we naar onze hand gaan zetten. We moeten dringend eens een thuisreeks neerzetten", besluit hij.