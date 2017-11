Vanhaezebrouck maakt zich zorgen, net als medische staf

Vanhaezebrouck is immers nog niet zeker of Kara Mbodji tegen woensdag weer zal kunnen spelen. Bij Anderlecht begint men zich toch stilaan zorgen te maken over die knie, waaraan hij zaterdag een reactie voelde. Het is zelfs niet zeker of hij woensdag tegen Bayern München zal kunnen aantreden.

Kara wimpelt het probleem telkens af, maar een operatie wordt nu toch overwogen. Al wil de Senegalees daar voor het WK absoluut niet van horen. En als hij een transfer wil, gooit een operatie ook roet in het eten.