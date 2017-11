Laurent Depoitre over zijn waarde voor de Rode Duivels: "Ik heb andere kwaliteiten dan de concurrenten"

We hadden gedacht dat Depoitre zich zou mogen laten zien tegen Mexico of Japan, maar de aanvaller van Huddersfield bleef aan de bank gekluisterd. "Ach, het was een mooie week", aldus Depoitre aan RTBF.

"Het blijft een mooie ervaring om bij de Rode Duivels te trainen, zelfs al ben ik teleurgesteld dat ik niet mocht spelen." Misschien is het wel een voorbode voor de toekomst.

"Ik denk dat Martinez vooral wou zien hoe ik me in de groep integreerde. Ik had speeltijd verwacht, maar ik respecteer zijn beslissingen." Hij staat immers niet bovenaan de hiërarchie.

Vijfde keus

"Daarover hebben we nog niet gepraat, maar ik weet dat ik vijfde keus ben. Als iedereen fit is wordt het heel moeilijk om erbij te zijn. Ik kan wel andere kwaliteiten op tafel leggen dan de anderen. Maar ik weet ook wel dat de anderen sterker zijn dan mij op andere vlakken."