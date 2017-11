Analisten eensgezind eens over elleboog Ingvartsen: "Hij had altijd rood moeten krijgen"

door Maarten Cattaert



Geert De Vlieger en Marc Degryse vinden dat Marcus Ingvartsen rood had moeten krijgen voor elleboog

Foto: © photonews

KRC Genk-aanvaller Marcus Ingvartsen liet zich gisteren in negatieve zin opmerken met een elleboog aan het adres van Julien De Sart. De analisten in Sports Late Night vinden dat deze actie zwaarder bestraft had moeten worden.