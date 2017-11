Goed nieuws over ineengezakte speler: "Maar wel schrik dat het nog eens gebeurt"

De spelers van Dosko warmden op in een shirt waarop 'Forza Glenn' te lezen was. “We gingen de match alleen afwerken als de toestand van Glenn verbeterde”, zegt trainer Tommy Careel in Het Nieuwsblad. “De match was voor vele spelers en supporters toch emotioneel. Velen van ons hebben de voorbije dagen geen oog dichtgedaan. We waren er allemaal bij toen we hem zagen inzakken."

Vriendin Valérie Broché was geëmotioneerd door alle steun die ze kreeg. "Ik wist al dat de spelersbende van Dosko een hechte groep is, maar nu wordt dit nog eens extra in de verf gezet met die truitjes. Het gaat momenteel goed met Glenn, maar de schrik zit er bij mij toch in dat het in de toekomst nog eens zal gebeuren.”