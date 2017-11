De verkoop van Anderlecht: moeilijk voor Gheysens-Vandenhaute door... het stadiondossier

door Johan Walckiers

door

Het duo Gheysens-Vandenhaute zal het moeilijk krijgen om Anderlecht over te nemen

Foto: © photonews

Het Anderlecht-bestuur is niet opgezet met het uitlekken van de overnameplannen. Zij wilden in alle rust onderhandelen met mogelijke kandidaten, maar dat zit er nu dus niet meer in. In die optiek is een overname door het duo Gheysens-Vandenhaute weinig waarschijnlijk.