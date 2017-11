Leko vergeet strafschopgevallen: "Het had 7-0 kunnen zijn"

Leko was blij met de prestatie van zijn ploeg. "Als je met 3-0 wint tegen Waasland-Beveren, toch de revelatie van het seizoen, mag je toch tevreden zijn. En ze mogen zelfs nog blij zijn met die uitslag, want het had evengoed 6-0 of 7-0 kunnen worden", aldus Leko.

Dat Waasland-Beveren zich mocht beklagen, leek duidelijk, maar Leko focuste zich uiteraard op zijn ploeg. "Onze manier van voetballen was het belangrijkste voor mij. We scoorden drie mooie, collectieve goals. En ik zie nog progressiemarge, dat is het belangrijkste. Niet dat we nu al een ruime voorsprong hebben."