Jan Mulder heeft geen hoge pet op van Makélélé: "Echt slim lijkt hij me niet"

Als speler was de ex-middenvelder van onder meer Real Madrid buitengewoon goed. Als trainer moet de Fransman zich nog helemaal bewijzen. Zijn eerste wedstrijd in de Jupiler Pro League sloot hij alvast verliezend af.

Verrassend vindt Jan Mulder dat niet. "Het lijkt me nu niet meteen iemand die heel ervaren, goed of slim is. Het is ergens wel ontroerend dat zo'n mooie naam naar de Belgische competitie komt, maar echt effectief is het niet", besluit de Nederlander in VISTA!.