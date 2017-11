🎥 'Owngoal van het jaar' kon perfect vermeden worden: "Ik dacht dat ik rood zou pakken"

Dabo verschalkte zijn eigen keeper van tientallen meters afstand met een hoge terugspeelbal. Houwen bekent nu dat hij de bal liet gaan in de veronderstelling dat hij anders een rood karton had gekregen. De doelman wist meteen dat dit knullige eigen doelpunt de wereld zou rondgaan.

"Het zal overal op internet komen...Ik kan er niks aan doen. Ik dacht eerst nog dat die bal naar omlaag zou gaan en dat ik deze natuurlijk niet met de handen mocht pakken omdat het een terugspeelbal is", reageerde Houwen na het 4-2 verlies bij FOX Sports.

"Was dat anders geen rode kaart geweest dan? Neen? Ik dacht dat het rood zou zijn dan en dat risico wilde ik in mijn debuutmatch als keepers in de Eredivisie niet lopen. Dat zou wel heel zuur geweest zijn", besluit de doelman.

Omdat we er niet genoeg van krijgen, nog eens de schlemielige owngoal: