Enorm gegeerde speler Tottenham stuurt Real Madrid wandelen: "Heb het erg naar mijn zin"

Harry Kane is één van de beste spitsen die er momenteel rondloopt op de voetbalvelden en scoort aan de lopende band bij Tottenham. Logischerwijze wekt dit de interesse op van talloze clubs die de Engelsman graag zouden zien komen naar hun team.

Een ploeg die de spits maar wat graag zou willen overnemen is de Spaanse topper Real Madrid. Real telt na het gelijkspel tegen stadsgenoot Atlético van afgelopen weekend nu al 10 punten achterstand op grote rivaal Barcelona. Ook komen de Madrilenen heel moeilijk tot scoren, een probleem dat ze met Kane hopen op te lossen.

Geen intentie om te vertrekken

Echter lijkt een vertrek van Kane naar Real Madrid niet direct aan de orde. De spits geeft zelf aan Tottenham niet te willen verlaten en stuurt de Madrilenen dus wandelen.

"Het is mijn doel om mijn volledige profcarrière voor Tottenham Hotspur te spelen. We hebben een geweldige team, een goede trainer, een professioneel complex en we krijgen een prachtig nieuw stadion. Op dit moment heb ik het erg naar mijn zin", aldus Kane tegenover Bild.