Depoitre wil tegen deze landen uitkomen op het WK

door Maarten Cattaert



Laurent Depoitre wil met België op 1 december uitgeloot worden tegen Engeland, Senegal en Australië

Foto: © photonews

Op 1 december zal er in het Kremlin in Moskou geloot worden voor de poules van het WK. Of hij er bij zal zijn in Rusland, is nog niet zeker, maar toch geeft Huddersfield Town-speler Laurent Depoitre aan tegen welke landen hij graag met België wil uitkomen.