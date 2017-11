Heeft Beerschot-Wilrijk last van de kleine kern? "Velen gaven alles tot einde eerste periode"

"Zeker als we werkvoetbal moeten brengen, zoals tegen OH Leuven. Het was een beetje een irritante wedstrijd op die manier en dan zie je dat er bij ons enkele mensen niet helemaal fris zitten", klonk het bij Marc Brys na de nederlaag tegen de Leuvenaars.

"De kleine kern zie je zo opduiken, al willen we ons daar niet achter verschuilen. Het was een bewuste keuze. Met een ruimere kern hadden we misschien wel meer kunnen roteren, maar goed. Er zijn een aantal spelers die op de weg terug zijn."

Weerbots eerste periode

De strijd in de eerste periode heeft veel gevergd van de spelers, beseft de coach van Beerschot-Wilrijk maar al te goed: "Er hebben een paar spelers doorgespeeld met een blessure, omdat we die eerste periode erg graag wilden winnen."

"We zijn allemaal vol blijven gaan, daar komt nu een weerbots van. Iedereen is diep gegaan. Sommigen zoals Jan Van Den Bergh missen nu wat matchritme, maar we moeten het niet te somber zien. De tweede periode is nog lang, daarna volgt de finale."