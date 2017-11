Stanciu zijn kansen zijn ver opgebruikt, ook in Moeskroen weer pover

De meeste van die misverstanden waren immers met Stanciu in een hoofdrol. "Het liep nog niet perfect nee", aldus Vanhaezebrouck. "Maar als je over middenvelders praat gaat het toch over Trebel, Kums en Dendoncker? Sommigen waren goed, anderen minder. Als ze allemaal top zouden zijn, spelen we nog beter."

Het bleef echter een pijnlijke vaststelling dat Stanciu bij elke keer hij een kans krijgt, de mist ingaat. We kunnen nu niet meer spreken van forceren, want ook de makkelijke zaken liepen dikwijls verkeerd af. En Sofiane Hanni, die ook nog niet top is, blijft wel bepalend met twee goals en vijf assists.