Hoe zit het met Antwerp als Gheysens naar Anderlecht trekt? Twee clubs hebben, mag immers niet

door Manuel Gonzalez



Paul Gheysens moet zijn aandelen in Antwerp overdragen als hij bij Anderlecht zich wil inkopen

Foto: © Photonews

Het is één van de belangrijkste regels in de voetbalwereld: één man mag geen aandelen hebben in twee clubs die in dezelfde competitie spelen. Paul Gheysens kocht zich afgelopen zomer al in bij Antwerp, nu wil hij hetzelfde doen bij Anderlecht.