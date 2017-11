Drie Franse clubs sturen scout naar Moeskroen voor (voorlopige?) flop van Anderlecht

Oscar Garcia werd ontslagen bij Saint-Etienne en de kans dat Beric terugkeert naar Saint-Etienne wordt steeds groter. Saint-Etienne stuurde zaterdag alvast een scout naar Le Canonnier, net als enkele andere Franse clubs.

Ook Caen en Guingamp zijn geïnteresseerd om Beric in januari over te nemen. Een vertrek in januari lijkt steeds dichterbij te komen.