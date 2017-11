Vormer weigert aan Gouden Schoen te denken: "Gewoon lekker doordoen, puntjes pakken voor Club Brugge"

Club kon de match controleren na een fantastisch kwartier na rust. “Zij moesten ook wat doen en gingen wat hoger staan, wij hebben dan snelle spelers als Vossen en Diaby”, aldus een goedgeluimde Ruud Vormer achteraf. Hij had ook een echt pareltje gemaakt in de eerste helft.

“Limbombe wist dat ik daar stond en legde hem precies goed, ik schoot hem zomaar binnen.” Met een halve volley dan nog, net op het moment dat de meeste volgers aan hun lijstje voor de Gouden Schoen beginnen te denken.

Dat been van Ampomah, dat was per ongeluk. Ik stampte ook niet door, hé -Ruud Vormer