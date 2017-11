Morioka razendsnel geïntegreerd: "100% penalty, maar ja, het is op Brugge..."

Vooral die eerste ingreep van Nakamba op Morioka moest altijd op de stip. Nakamba raakte geen bal en trapte de Japanner aan op de knie. Over het handspel van Denswil een minuutje later kan je discussiëren, maar de trekfout van Poulain op Buatu nog enkele minuten daarna mocht ook wat meer opleveren.

We kennen het verhaal, in Brugge is er de druk van het publiek, maar een ref zou daar immuun voor moeten zijn. In een ideale wereld. Dat besefte Morioka ook. "Het was 100% penalty, maar ja... dit is Brugge", aldus de middenvelder in een korte reactie.