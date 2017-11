Eerste rode kaart van Schoofs komt hem duur te staan, zelfde straf voor Capon

Schoofs kreeg terecht rood voor een te late tackle op Dodi Lukebakio. Die moest even later vervangen worden. De beelden van hoe zijn enkel geraakt werd en omsloeg waren dan ook bijzonder erg om te zien. Het Bondsparket vraagt drie schorsingsdagen, waarvan één met uitstel. Voor Schoofs was het zijn eerste rode kaart ooit.

Minnelijke schikking Bondsparket: Rob Schoofs (@kvmechelen) 3 w. schorsing vanaf 22.11.2017 (waarvan 1 met uitstel t.e.m. 21.11.2018) + € 800 — Belgian Football (@Belgianfootball) November 20, 2017

Brecht Capon ging dan weer door op het scheenbeen van Mpoku en mocht al vroeg naar de kant in de wedstrijd op Sclessin. Het Bondsparket vordert voor hem dezelfde straf als voor Schoofs.

Minnelijke schikking Bondsparket: Brecht Capon (@kvoostende) 3 w. schorsing vanaf 22.11.2017 (waarvan 1 met uitstel t.e.m. 21.11.2018) + € 800 — Belgian Football (@Belgianfootball) November 20, 2017

Edmilson komt ervan af met één week, Kevin Vandendriessche zou twee weken moeten brommen.

Minnelijke schikking Bondsparket: Kevin Vandendriessche (@kvoostende) 2 w. schorsing vanaf 22.11.2017 (waarvan 1 met uitstel t.e.m. 21.11.2018) + € 600 — Belgian Football (@Belgianfootball) November 20, 2017

Minnelijke schikking Bondsparket: Edmilson Junior (@Standard_RSCL) 1 w. schorsing vanaf 22.11.2017 + € 400 — Belgian Football (@Belgianfootball) November 20, 2017

Ook Ricardo Pereira van Standard krijgt een boete.