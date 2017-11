Ook mentaal zit hem helemaal goed bij Foket na hartoperatie: "De dokter zei me zelfs dat ik nu beter ben dan ervoor"

"Ik ben blij met alle minuten die ik kan spelen en ik voel me goed. Als ik mijn statistieken bekijk van oefen- en beloftenmatchen, haalde ik quasi dezelfde statistieken als voordien.

Vorige week speelde ik twee volledige wedstrijden zonder problemen en dat is voor mij het belangrijkste. Ik zie het als een blessure die achter de rug is", vertelt Foket in de studio van VISTA!

Fysiek benadert hij dus weer de top, maar hoe zit het mentaal na zijn operatie? "Ik heb geen enkele seconde gehad dat ik dacht dat ik moest opletten met wat ik deed. De dokter zei me zelfs dat ik nu beter ben dan ervoor.

Als ik bij hem op bezoek ga is het precies alsof hij mijn tanden gaat poetsen, zo gewoon lijkt het. Ik denk dan bij mezelf: "Het is wel mijn hart hé meneer, doe maar kalm", lacht de 23-jarige Brusselaar.