Roberto Martinez zal het graag zien: verdediger krijgt topmatch deze week

door Manuel Gonzalez



Thomas Vermaelen start waarschijnlijk in de CL-wedstrijd tegen Juventus

Foto: © photonews

Als het nu niet lukt... Thomas Vermaelen krijgt normaal gezien zijn grote debuut bij Barcelona deze week. Die wedstrijd in de Spaanse beker vergeten we gemakkelijkheidshalve. De verdediger zou zelfs in de basis staan tegen Juventus in de Champions League.