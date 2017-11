FC Belghoven is terug: Voetbalkrant.com ging op bezoek bij de huurlingen van Club Brugge en AA Gent

Gewezen jeugdproduct van Club Brugge Dario Van den Buijs trok de deur van het Jan Louwers Stadion vorige zomer achter zich dicht, maar intussen zijn alweer andere jongens van blauw-zwart in Eindhoven neergestreken.

We gingen op gesprek bij Dennis van Vaerenbergh (19), de Club-aanvaller die vorig seizoen van zich liet horen in de Youth League, en Jellert van Landschoot (20), nu al een smaakmaker bij de Eindhovenaars.

Rookie Kabangu, routinier Gunst

Daarnaast maakten we ook kennis met Elton Kabangu (19), de Hallenaar die via Tubeke bij AA Gent belandde en tijdens de voorbereiding zijn kans kreeg onder toenmalig coach Hein Vanhaezebrouck. Én spraken we met Maxime Gunst (25), toe aan zijn vijfde (!) seizoen bij FC Eindhoven.

De komende dagen stellen we de drie huurlingen Van Vaerenbergh, Van Landschoot en Kabangu met leuke verhalen uitgebreid aan jullie voor. Blijf Voetbalkrant.com dus zeker in de gaten houden!