Reviewcommissie: Deze sloebers mogen het van ons gaan uitleggen

Ruud Vormer stond in de partij tegen Waasland-Beveren pardoes op de scheen van Ampomah. Hij gaf aan dat het per ongeluk was, maar het was toch een kaart waard.

In Zulte Waregem - Racing Genk trakteerde Ingvartsen De Sart op een elleboog, dat had een rode in plaats van een gele kaart moeten opleveren.

Malinovskyi gaat Saponjic achterna

Ook het natrappen van Malinovskyi op Saponjic mocht er zijn. "Akikdadoen is 't rood", zou Teodorczyk zeggen. En gelijk heeft hij.