Vandenhaute reageert: "Het klopt wat er geschreven werd"

Vandenhaute moest over wielrennen praten tijdens zijn persconferentie, maar uiteraard kwamen er vragen over Anderlecht. "Wat in de kranten staat is grotendeels waar. Maar het is allemaal nog speculatie. We zullen wel zien wat de toekomst brengt", was het korte antwoord.

Vandenhaute droomt ervan om de leiding van Anderlecht in handen te krijgen. Het geld zou grotendeels van Gheysens komen. Het duo bracht reeds een bod uit van 75 miljoen voor driekwart van de aandelen.