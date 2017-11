Bezoek van PSG doet geruchten over samenwerking met JPL-club aanwakkeren: "Dat was niets bijzonders"

door Diederik Geypen

Bezoek van PSG doet geruchten over samenwerking met JPL-club aanwakkeren

"We staan dichter bij PSG dan andere ploegen." Dat verkondigde Andreas Bleicher, bestuurslid van Eupen en directeur van de Qatarese Aspire Academy begin deze maand in het Franse L'Equipe. Nadat de Franse grootmacht afgelopen weekend naar de Kehrweg afzakte, wakkerden de geruchten over een samenwerkingsakkoord aan.