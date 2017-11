Dit zijn de gevolgen van de horrortackle op de enkel van Lukebakio

Lukebakio kon vrijdagavond - mankend weliswaar - nog op zijn voet steunen en dus had de medische staf van Charleroi hoop. Nu blijkt dat het om een flinke verstuiking gaat, gecombineerd met een serieuze kneuzing.

Maar er is niets afgescheurd. Zijn situatie wordt deze week verder opgevolgd, maar de kans is bijzonder klein dat hij komend weekend tegen Waasland-Beveren in actie kan komen. Als we de beelden bekijken, komt de van Anderlecht gehuurde speler er dus goed vanaf.