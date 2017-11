Engels over kritiek die hij te slikken kreeg vorig seizoen: "Enorm van geschrokken"

Engels vond de tijd gekomen voor een transfer en wisselde tijdens de zomer Club Brugge in voor Olympiakos. De verdediger lijkt goed te kunnen aarden in Griekenland en haalt momenteel een hoog niveau. Hiermee antwoordt hij op alle kritiek na zijn overgang naar de Griekse topclub.

"Dit doet ook deugd omdat er veel mensen mijn transfer naar Olympiacos negatief bekeken, omdat ik gezegd had dat ik ervan droomde om ooit in Engeland te spelen. Dat werd vorig seizoen in mijn moeilijke periode zowat elke wedstrijd tegen mij gebruikt.

Daar ben ik toen enorm van geschrokken. Ik vond het er los over", aldus Engels in Sport/Voetbalmagazine."Tenslotte ben je nog altijd een jeugdspeler die zijn droom om profvoetballer te worden waarmaakte en die op jonge leeftijd meehielp om de eerste landstitel in elf jaar van Club te kunnen behalen."

'Hautain manneke'

"Maar dan gaat het even minder en word ik geschoffeerd en voor een 'hautain manneke' versleten, omdat ik in enkele interviews had verklaard dat de Premier League mijn droomcompetitie is. Dat gaat er bij mij niet in", sprak Engels, die de kritiek aan zijn adres niet kan vatten.