Manchester City op kruissnelheid door de Premier League en Champions League, tegen deze ploeg verspeelde het zijn laatste punten

Vanavond kijken de Citizens het Nederlandse Feyenoord in de ogen. Zoals altijd wil coach Pep Guardiola deze wedstrijd winnend afsluiten. "We zijn al zeker van de volgende ronde, maar ik wil in de 1/8 finales de terugmatch liefst thuis spelen. Dan moeten we eerste eindigen in de groepn en vanavond winnen", liet hij verstaan op de persconferentie.

City heeft een perfect rapport in de Champions League. De heenwedstrijd in Rotterdam won het kinderlijk eenvoudig met 0-4. Het laatste puntenverlies in alle competities samen dateert al van exact drie maanden geleden.

Op de tweede speeldag van de Premier League kon Everton Guardiola en co nog in bedwang houden. 1-1 werd het toen in Manchester.