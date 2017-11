🎥 Straffe beelden: ruim 4000 Feyenoord-fans nemen Manchester helemaal over

Naar Napels mochten geen Feyenoord-fans mee, en dus is het uitje naar Manchester het hoogtepunt van deze poulefase. Ruim 4.000 Nederlandse supporters staken het Kanaal over.

Nadat de meegereisde supporters eerder al de pubs in Manchester overnamen, trok het legioen vervolgens in een colonne richting het Etihad Stadium van The Citizens.

Thousands of #Feyenoord fans make some noise on Shudehill as police escort them to the #mcfc game. pic.twitter.com/xsWGTHdPb9 — Charlotte Cox (@ccoxmenmedia) 21 november 2017

Feyenoord fans of arrived in Manchester in full force! 😱



🎥: @Dave_CGr pic.twitter.com/WZQOsDCFGS — COPA90 (@COPA90) 21 november 2017

💬 | Feyenoord-fans zijn natuurlijk mee naar Manchester voor de 🍺. Of nog meer? "Ik denk stiekem dat er een puntje in zit." #mcifey pic.twitter.com/6TxVQu3EzY — FOX Sports (@FOXSportsnl) 21 november 2017

Feyenoord fans in Manchester 🔴🔴🔴 (via @MikeHalley) pic.twitter.com/rS6w3PVmjO — 101 Great Goals (@101greatgoals) 21 november 2017

