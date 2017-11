OFFICIEEL: KV Kortrijk heeft een opvolger gevonden voor de naar Anderlecht vertrokken Belhocine

Belhocine ruilde zijn functie van sportief directeur van de Kerels in voor een job als assistent-coach bij Anderlecht. De oud-voetballer ging bij paars-wit aan de zijde werken van oude bekende Hein Vanhaezebrouck.

Rik Foulon is bij KVK zijn opvolger. De man in kwestie is een Kerel in hart en nieren, laat de club in een officieel communiqué weten. "Alles samen is hij meer dan 20 jaar verbonden aan KV Kortrijk."

Foulon is een oud-speler van de club. Hij voetbalde er maar liefst zeven seizoenen. Nadien ging hij aan de slag als scout.