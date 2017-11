"Kevin had die uitspraken beter niet gedaan in het openbaar, er zijn geen problemen in de kleedkamer van de Rode Duivels"

Ciman begon wel met wat kritiek aan het adres van Kevin De Bruyne, die na Mexico zwaar uithaalde naar de tactiek. "Voor mij zijn dat zaken die intern geregeld moeten worden. Na één slechte wedstrijd was er meteen polemiek. Als we met 3-0 hadden gewonnen en Kevin had gezegd dat de tactiek niet goed was, had dat niet zo'n zaak geworden."

"Kevin zegt wat hij denkt, zo is hij gewoon. Maar dat wil niet zeggen dat men moet denken dat er ruzie is in de kleedkamer. Er is geen probleem. We zijn allemaal vrienden en alles loopt zoals het hoort. Ja, Kevin had die uitspraken beter niet in het openbaar gedaan, want nu zorgt het voor spanningen die er niet zijn."