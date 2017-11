Dendoncker wil niet het kneusje van Europa worden: "Voor ons publiek!"

Ik heb nooit het plezier verlorenDeel deze quote:

Hein Vanhaezebrouck heeft Dendoncker intussen ook als middenvelder in ere hersteld. Maar vragen over zijn positie is hij wel beu. "Ik heb daar al genoeg op geantwoord. Ik speel liever op het middenveld, maar de beslissing is aan de coach. Ik heb in de verdediging ook nooit het plezier in het voetbal verloren."

