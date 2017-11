Dendoncker sluit niets uit: "Ja, dat moet een competitie zijn die me ligt"

door Manuel Gonzalez



Leander Dendoncker zou de Bundesliga wel zien zitten

Foto: © photonews

Als we over een mogelijke transfer van Leander Dendoncker spreken, hebben we het al vaak gehad over de Franse Ligue 1, de Premier League en de Primera Division... Maar een jobje als middenvelder in de Bundesliga? Zou dat niks voor hem zijn.