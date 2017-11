Dromen en hopen bij Anderlecht: "We gaan ten aanval trekken tegen Bayern!"

De kans is groot dat Bruno ook tegen de Rekordmeister mag beginnen. "Met deze coach hebben we goed begrepen dat we aanvallend moeten spelen. Wat hebben we ook te verliezen? We spelen thuis, tegen een grote ploeg, maar we moeten ons spel proberen opleggen. Zoals tegen PSG. Toen domineerden we ook de eerste helft."

Al is er ook wel realisme. "We moeten hopen, en een heel grote dag hebben. We geven nooit op. We blijven erin geloven, zelfs tegen Bayern. We weten dat de coach al grootse dingen deed met Gent. Dus waarom niet met ons? We moeten starten met in ons hoofd dat we iets kunnen rapen. Anders beginnen we beter niet."