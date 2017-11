Sels in het ongewisse: "Door Mile Svilar..."

Hij staat er alvast voor open. "Als ze mij willen houden, ga ik luisteren, maar er is geen aankoopoptie. Dat was bewust, omdat Anderlecht Mile Svilar niet wilde blokkeren", klinkt het in HLN.

Maar volgend seizoen kan Anderlecht ook Davy Roef terughalen, die bij Waasland-Beveren al serieuze stappen heeft gezet. "Newcastle wordt sowieso een moeilijk verhaal. Dat betekent niet dat mijn buitenlandse ambities opgeborgen zijn. Ach, er kan nog zo veel veranderen. En ik weet niet wat de plannen van Newcastle met mij zijn.”

