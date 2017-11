Opvallende afwezige op training bij Anderlecht, wel twee die terugkeerden

Ivan Obradovic ontbrak nog door ziekte. Opvallender was de afwezigheid van Nicolae Stanciu. De Roemeen was nergens te bespeuren. Ook gisteren trainde hij al niet mee. Een blessure opgelopen in de wedstrijd tegen Moeskroen zo blijkt.

Kara is dus wel klaar voor de dienst. Dat betekent dat Josué Sa morgen terug naar de bank verhuist. Spajic schuift een plaatsje naar rechts op en Deschacht blijft staan. Obradovic zal hoogstwaarschijnlijk geen deel uitmaken van de selectie.

Volg Anderlecht - Bayern München live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (22/11).