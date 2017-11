Opvallend nieuws uit Engeland: West Brom wil coach uit Belgische... 1B

door Johan Walckiers

door

Nigel Pearson staat op de shortlist om Tony Pulis op te volgen bij West Bromwich

Foto: © photonews

West Bromwich ontsloeg maandag Tony Pulis na de stevige 4-0-rammeling van Chelsea. De ploeg van Nacer Chadli bengelt al heel het seizoen onderaan het klassement. Nu zoeken ze een coach die dat op korte termijn kan oplossen. En daarbij is ook de trainer van OH Leuven in beeld.