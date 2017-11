"Ik ben nooit gekraakt geweest door een of andere moeilijke periode in mijn carrière, maar die dag in 2009 was ik kapot"

door Maarten Cattaert



Philippe Clement moet nog vaak terugdenken aan François Sterchele

Foto: © Photonews

Ondertussen is het bijna negen jaar geleden dat François Sterchele niet meer in ons midden vertoeft. Het tragische auto-ongeluk van de voormalige aanvaller van Club Brugge doet Philippe Clement alles in perspectief plaatsen.