Ex-coach opvallende studiogast voor Anderlecht-Bayern München, maar...: "Alleen dat interesseert me nog"

Weiler zal namelijk de wedstrijd tussen Anderlecht en Bayern München in de Champions League volgen voor Sky. "Dat is toch wel vreemd. Ik zal in de studio zitten en kijken naar een team dat ik dit seizoen nog geleid heb", blikt de Zwitserse coach al eens vooruit.

Afgesloten hoofdstuk

Momenteel zit Weiler nog zonder werk. Het hoofdstuk Anderlecht is voor hem voorgoed afgesloten. "Ik wil alleen nog weten wie er in de ploeg staat en wie er gescoord heeft. Al de rest interesseert me niet meer."

Toch onthoudt Weiler ook het positieve. "In de Europa League hebben we vorig seizoen een fantastisch parcours afgelegd. Werken bij een grote club in een vreemd land was een fantastisch ervaring voor mij", besluit de ex-coach van paars-wit.





Volg Anderlecht - Bayern München live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (22/11).