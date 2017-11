Vormer kan er wat van, maar deze Anderlecht-speler was dit seizoen ook al regelmatig bepalend

De middenvelder krijgt regelmatig kritiek te verduren van de Anderlecht-supporters, maar toch was de aanvoerder al regelmatig bepalend voor paars-wit dit seizoen. Al vijf keer dit seizoen blonk Hanni uit in de rol van aangever, vier keer leverde het de landskampioen uiteindelijk de zege op. Een overzicht:

Anderlecht-STVV

In de thuiswedstrijd tegen de Limburgers bood Hanni Massimo Bruno de 1-0 aan. Zijn assist bleek niet genoeg voor de zege, want paars-wit verloor uiteindelijk verrassend met 2-3. Enkele weken later werd toenmalig trainer René Weiler de laan uitgestuurd.

KV Mechelen-Anderlecht

Tegen zijn ex-ploeg was Hanni meteen bij de afspraak. In één tijd stuurde hij Gerkens door de Mechelse verdediging. Die laatste aarzelde niet en brak de wedstrijd open.

Bij het debuut van Vanhaezebrouck als Anderlecht-coach, bood de Algerijn ook Onyekuru zijn tweede treffer (1-3) van de wedstrijd aan. Anderlecht won uiteindelijk met 3-4 achter de kazerne.

Anderlecht-Zulte Waregem

Tegen Zulte Waregem had paars-wit het lange tijd knap lastig. Invaller Gerkens bevrijdde Anderlecht een kwartier voor tijd. Nog geen drie minuten erna schotelde Hanni het leer op het hoofd van Harbaoui. Gevolg? Een bevrijdende 2-0 en boeken toe voor Essevee.

Moeskroen-Anderlecht

Eén controle en een sublieme steekpass, meer had invaller Hanni niet nodig om Onyekuru de Brusselaars in minuut 80 de zege te schenken op le Cannonier. De overwinning was broodnodig voor Anderlecht om in het spoor van leider Club Brugge te blijven.

Dat Hanni, ondanks het gefluit aan zijn adres, wel degelijk bepalend is, valt hieruit af te leiden. De Algerijn lijkt een pattent te hebben op passes voor beslissende treffers. Twee keer was hij ook beslissend in het slotkwartier in de rol van aangever.

Gezocht: constante in prestaties

Desondanks is het dit seizoen nog niet altijd even denderend geweest. De aanvallende middenvelder wisselt goede prestaties af met slechte en moet nu proberen een constante te vinden in zijn prestaties. Als hij zijn beste niveau van vorig seizoen kan terugvinden, staat het buiten kijf dat paars-wit nog veel plezier aan hem zal beleven!