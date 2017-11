Standard denkt - net als andere topclubs - aan Belgisch toptalent, maar...

Vanheusden zat afgelopen weekend in de tribune om de wedstrijd tegen Oostende te bekijken. De 18-jarige verdediger van het Italiaanse Inter is momenteel out na een zware knieblessure die hem quasi heel het seizoen aan de kant zal houden.

Standard zou volgens HLN echter al de eerste contacten gelegd hebben voor een transfer voor volgende zomer. Maar zover is het nog lang niet. Er zijn nog Belgische topclubs die al aan de mouw van Vanheusden - die als één van de grootste talenten van zijn generatie gezien wordt - getrokken hebben.

Moeilijk

De belofteninternational heeft echter een carrièreplanning gekregen van Inter en daar willen ze niet veel weten van een uitleenbeurt. Ook bij Inter hebben ze zijn talent erkend en hij werd al een paar keer opgeroepen voor de A-ploeg.