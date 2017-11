Kompany opnieuw in de basis tegen Feyenoord? "Is een risico"

Zaterdag maakte Kompany tegen Leicester City zijn comeback na twaalf weken afwezigheid als gevolg van een blessure. De Rode Duivel mocht direct de volle 90 minuten spelen en liet een sterke indruk na.

Tegen Feyenoord moet onze landgenoot misschien al opnieuw opdraven vanwege de blessure van John Stones, zo weet Het Nieuwsblad.

City-coach Pep Guardiola twijfelt of hij Kompany zal opstellen en wil toch wat voorzichtigheid inbouwen: “We hebben op dit moment geen brede kern. Er komen nu twaalf matchen aan op korte tijd, we hebben maar drie beschikbare centrale verdedigers en één van hen is dan nog een risico in de persoon van Vincent, die nog maar net terug is uit blessure."

Volg Manchester City - Feyenoord live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.