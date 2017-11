Frustraties blijven bij Waasland-Beveren: "Dit is competitievervalsing"

Scheidsrechter Wim Smet beoordeelde wel heel wat discutabele fases in hun nadeel. "We voelen frustraties. En onmacht”, aldus Huyck in HLN. “Er waren vier fases in ons nadeel, allemaal niét voor discussie vatbaar. De fouten op Morioka, Buatu en Kiese Thelin hadden alledrie een strafschop moeten opleveren. Vormer, die later scoorde, had dan weer altijd rood moeten krijgen."

Te veel en Huyck vraagt zich dan ook af waarom er deze keer geen videoref was. Al zegt scheidsrechtersbaas Johan Verbist dat het in deze fase nog niet mogelijk is om op alle matchen een VAR te hebben. "Wij zijn absoluut voorstander van de videoref, maar dan wel alsjeblief zo snel mogelijk in álle wedstrijden. Soms wel en soms niet: dat is competitievervalsing."