Met Vanderhaeghe kan Gent weer omhoog kijken: "Vertrouwen en een tikkeltje geluk"

De trainer was op de persconferentie vooral tevreden over het feit dat zijn ploeg in vier van de laatste zes matchen geen tegengoal incasseerde.

"Ja, dat is dankzij het vertrouwen en een tikkeltje geluk. De clean sheet tegen Standard is daar een voorbeeld van. Vier keer op zes de nul houden belooft voor de toekomst. Één doelpuntje is dan voldoende om onze matchen te winnen. Van mij mag dat vaak het geval zijn", vindt Vanderhaeghe.