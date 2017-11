Veel mooi volk in het Kremlin op 1 december: zes wereldkampioenen zullen Gary Lineker bijstaan bij WK-loting

En niet de minsten, zo blijkt. Zes voormalige wereldkampioenen zullen Linkeker en Komandnaja assisteren, maakte de FIFA vandaag bekend.

Gordon Banks (Engeland, 1966), Diego Maradona (Argentinië, 1986), Laurent Blanc (Frankrijk, 1998), Cafu (Brazilië, 2002), Fabio Cannavaro (Italië, 2006) en Carles Puyol (Spanje, 2010) zijn de wereldkampioenen in cronologische volgorde.

De andere twee assistenten zijn de Uruguayaan Diego Forlan, speler van het toernooi in 2010 en de 91-jarige Rus Nikita Simonja, die er bij was op het wereldkampioenschap in 1958. Miroslav Klose, WK-topschutter aller tijden, zal de trofee op het podium plaatsen.