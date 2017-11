Twijfelgevallen bij Anderlecht: de knie van Kara en de ziekte van Obradovic

Obradovic was gisteren nog steeds ziek. Indien hij vandaag de laatste training niet kan meedoen, haakt hij af voor de wedstrijd tegen Bayern München. Sowieso lijkt een basisplaats niet weggelegd voor hem. Pieter Gerkens is wel weer fit na zijn voetblessure.

Over Kara Mbodji meldden we u gisteren al dat er toch zorgen rijzen bij Anderlecht. De Senegalees zit met een nukkige knie. Een opkuisoperatie zou slechts een voorlopige oplossing zijn, want door de artrose zal het probleem zich heel zijn carrière blijven stellen.

