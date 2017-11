Essevee gelooft er nog in: "Gaan niet naar Nice om te verliezen" en "Tweede plaats, waarom niet?"

“Het kan nog, maar we moeten realistisch zijn en blijven. Nice uit en Lazio thuis, dat wordt niet makkelijk. We moeten niet gelijk gaan denken dat we tweede gaan worden, al zijn die vier punten wel aardig meegenomen", klonk het bij Onur Kaya.

"Toen de loting kwam, wisten we dat Nice en Lazio de favorieten waren. We zien wel, het is al mooi dat we vier punten hebben … Al hadden we er graag zes gehad, want thuis tegen Vitesse was er misschien meer mogelijk geweest.”

In voetbal is alles mogelijk

Louis Bostyn gelooft er meer in: "In voetbal is alles mogelijk. Alles kan, we zullen zien wat we in Nice kunnen doen. We gaan niet naar daar om te verliezen en het kan altijd wel eens spoken bij ons. Geluk dwing je soms ook af, ik denk dat we volwassen kunnen spelen."

"We hebben een goede ploeg, dus ik denk dat we ook nog die tweede ploeg kunnen pakken", is ook Kingsley Madu nog vol goede hoop. "We hebben slechte momenten gehad de voorbije maanden, maar toch ook veel fighting spirit getoond.” Door een schorsing zal hij er wel niet bij zijn in Nice.