🎥 Anderlecht zet geloof in Europese comeback kracht bij: "Want 'We are Anderlecht'"

RSC Anderlecht heeft na de 0 op 12 een punt nodig tegen Bayern München om nog kans te maken op overwintering in de Europa League. In het andere geval moeten de Brusselaars al met meer dan drie goals verschil gaan winnen bij Celtic, op voorwaarde dat de Schotten vanavond niets meer rapen.