AA Gent pocht en daagt zijn volgers uit op Twitter, maar botst dan op een snoeiharde counter van Club Brugge

Gent is maar wat trots op z'n achterhoede, en postte een foto met de gewonnen duels van Stefan Mitrovic (41,8%) en Samuel Gigot (45%) online. De twee sloten de heenronde wat deze statistiek betreft af op plaatsen 1 en 3.

De club uit de Arteveldestad daagde zijn volgers op Twitter uit om met een sterker duo op de proppen te komen. Club Brugge reageerde met een foto van Emmanuel Dennis en Marvelous Nakamba, twee zomeraanwinsten die in de eerste seizoenshelft al van zich lieten horen.

De tweet van blauw-zwart werd vervolgens gecounterd door een Gent-fan, die nog eens wilde benadrukken dat de Buffalo's twee seizoenen geleden wel succesvol waren in de Champions League.

Name a more iconic duo, we'll wait... pic.twitter.com/9HfEJYxSgI