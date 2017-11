Vier Belgen bij genomineerden UEFA Team of the Year

Zowel Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Dries Mertens en Thomas Meunier zijn genomineerd. Het ideale elftal wordt gekozen door voetbalfans over heel de wereld. Nog nooit schopte een Belg het echter sinds de invoering, in 2001 was dat, bij de beste elf.

Real Madrid is hofleverancier met 11 genomineerden, gevolgd door Juventus en Barcelona, dat respectievelijk zeven en vijf spelers afvaardigt. 18 van de 50 spelers zijn deze keer voor het eerst genomineerd.

De 11 van vorig jaar volgens positie waren: Buffon, Boateng, Pique, Ramos, Bonucci, Modric, Kroos, Iniesta, Messi, Ronaldo, Griezmann

Stemmen voor het beste elftal kan op deze link: