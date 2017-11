Francky Dury, Sandy Walsh en Davy De fauw kijken uit naar duel in Nice: "Hebben nog niet ontgoocheld in Europa"

Francky Dury blijft mikken op play-off 1, maar wil ook in Europa nog iets laten zien: "We hebben onze verantwoordelijkheid en willen in Nice zeker een resultaat neerzetten en een goede partij spelen, maar de combinatie met competitievoetbal is moeilijk."

"We verloren drie van onze vier wedstrijden na een Europees duel, dus het heeft ons al pijn gedaan. Maar we wonnen de Beker van België, we moeten blij zijn dat we in Europa mogen spelen. Het is een andere competitie. We hebben nog niet ontgoocheld in Europa, vind ik. We zien wel wat het in Nice wordt, want we hebben nog een loodzwaar 2017."

Van onze eigen sterkte uitgaan tegen Nice

Ook Sandy Walsh hoopt op een goed resultaat: "Tegen Nice moeten we gewoon weer proberen winnen, al is het natuurlijk een ploeg met heel veel kwaliteiten. We moeten van onze eigen sterkte uitgaan, sowieso is het een mooie ervaring die we kunnen meepikken opnieuw."

"We zijn een ploeg dat graag voetbal speelt, Nice doet dat ook. Thuis hebben ze ons voetballes gegeven, misschien gaan ze ons daardoor wat onderschatten. Als we met een goed resultaat naar huis kunnen komen, dan maakt het niet uit op welke manier."

Play-off 1 halen het belangrijkste

Davy De fauw wil ook graag winnen in Nice, maar niet ten koste van alles: "Het zijn vanaf nu allemaal belangrijke wedstrijden tot eind december, met mogelijk nog tien matchen. Het Europees verhaal is een ander verhaal, we willen iets halen in Nice om in strijd te blijven voor die tweede plaats."

"Maar er komen in Beker en competitie ook lastige wedstrijden aan. Play-off 1 halen en spelen is het belangrijkste, ook naar volgend seizoen toe. Alles wat erbij komt, is aardig meegenomen", aldus de rechtsachter van Essevee.